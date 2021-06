Breathe dei Prodigy è quanto di più claustrofobico, nonostante il titolo, la musica elettronica sia stata in grado di produrre. Dopo la morte di Keith Flint nel 2019, ricordiamo, era comparsa una foto di Liam Howlett immortalato in studio con la sua strumentazione. “Facciamo un po’ di rumore”, aveva scritto la band dopo “back in the studio”, e da quel momento tutti i fan dei Prodigy attendono novità.

Breathe dei Prodigy

Breathe dei Prodigy è un grande classico estratto dal terzo album The Fat Of The Land (1996). Nelle ultime ore la band britannica ha annunciato che verrà lanciata una nuova edizione con la presenza di RZA, fondatore del collettivo Wu Tang Clan, e ha pubblicato l’anteprima con tanto di data di pubblicazione.

La nuova versione di Breathe dei Prodigy sarà fuori il 18 giugno 2021. Nell’anteprima possiamo sentire RZA rappare sul brano originale, ma per ascoltare il risultato finale dobbiamo ancora attendere.

Il nuovo album

I Prodigy non hanno interrotto l’attività. Nel settembre 2020 l’ex tastierista Leon Thornhill, in ottimi rapporti con la band, aveva riferito che erano in corso i lavori sul nuovo album, seguito ideale di No Tourists (2018), ma senza sbilanciarsi. Tutto ciò che poteva dire – e che immaginiamo tutti – è che la nuova release della band britannica sarà interamente dedicata al grande assente Keith Flint.

La nuova versione di Breathe dei Prodigy, a giudicare dall’artwork mostrata nella preview, è stata curata da Liam Howlett e René LaVice, già al fianco della band durante il tour del 2015 lungo le arene del Regno Unito. Se questa edizione faccia parte dell’album in lavorazione non è dato saperlo, ma ciò che riempie i fan di entusiasmo è che il re-amp di Breathe dei Prodigy è la prima novità discografica dopo No Tourists e soprattutto dopo la tragica morte di Keith Flint.

Ecco l’anteprima della nuova versione di Breathe dei Prodigy.