Debutta La Porta Rossa 3 su Rai2: dall’11 gennaio 2023, c’è la terza e ultima stagione. Sono passati tre anni dagli eventi in cui Vanessa ha impedito a Cagliostro di oltrepassare la Porta Rossa. Non avendo mai compreso la sua scelta, il commissario fantasma ha troncato ogni rapporto con lei, vagando per Trieste in assoluta solitudine. Cagliostro, però, non si è mai staccato dalla moglie Anna, né dalla figlioletta Vanessa.

Un evento inaspettato lo costringerà però nuovamente ad indagare: nel corso di un blackout, che obbligherà tutta Trieste a stare al buio per diverse ore, una persona vicina a Cagliostro morirà a causa di un bruttissimo incidente stradale. Quell’evento permetterà al commissario di capire che Vanessa, ormai residente al Centro Studi di Parapsicologia in Slovenia, ha bisogno del suo aiuto. La Rosic gli sarà però ostile e sarà difficile convincerla a collaborare per scoprire sia che cosa è davvero successo durante il blackout, sia qual è il legame vero che li unisce. La complicata situazione spingerà tutti i personaggi storici a collaborare, un’ultima volta tutti insieme.

Nel cast de La Porta Rossa 3 ritroviamo: Gabriella Pessione nei panni di Anna Mayer; Lino Guanciale nel ruolo di Leonardo Cagliostro; Valentina Romani è Vanessa Rosic; Cecilia Dazzi è Eleonora; Gaetano Bruno è Paoletto; Elena Radonicich è Stella Mariani; Pierpaolo Spollon è Filip; Carmine Recano è Federico Testa.

New entry di stagione: Katia Greco sarà l’ispettrice Cristina Barbieri; Eugenio Krilov è Andrea Donda, il fratellastro di Stella; Nicola Pannelli è il Professor Gabriele Braida, il misterioso mentore di Vanessa al Centro studi di Parapsicologia; Giulia Sangiorgi è Ksenja; Paolo Mazzarelli interpreta Luka Levani; Roberto Zibetti è l’imprenditore Ludovico Muric.

Questa la sinossi dell’episodio 3×01:

Durante un blackout Cagliostro assiste ad un incidente d’auto in cui muore una persona che conosce. Per scoprire la verità, il commissario si trova di nuovo ad avere a che fare con Vanessa.

A seguire l’episodio 3×02:

Gli eventi del blackout bloccano il trasferimento di Anna a Siena. Intanto, nella mente di Cagliostro prende forma una nuova premonizione di pericolo.

L’appuntamento con La Porta Rossa 3 su Rai2 è alle 21:20.

