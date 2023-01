La patch di sicurezza di gennaio 2023 è ora disponibile per dozzine di smartphone Galaxy: ora anche per il Samsung Galaxy M51. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul sta lanciando un nuovo aggiornamento del firmware per il dispositivo in una manciata di mercati con, come avrete intuito, la patch di sicurezza di gennaio 2023.

Il nuovo software per il Samsung Galaxy M51 (SM-M515F) è disponibile in Perù, Messico, Brasile, Bolivia e Panama. L’aggiornamento ha la versione firmware M515FXXS4DWA3. Questa stringa di lettere e numeri conferma che l’aggiornamento non apporta nuove funzionalità di One UI e che il rilascio è incentrato sul miglioramento della sicurezza. A proposito, la patch di gennaio 2023 risolve più di 50 vulnerabilità “alte” del sistema operativo Android ed una manciata di problemi di sicurezza che interessano il software di Samsung. Alcuni problemi riguardano funzionalità come NFC, Secure Folder e Samsung Knox.

Sebbene l’aggiornamento non sia disponibile in troppi Paesi al momento della stesura di questo articolo, dovrebbe espandersi in più Regioni prima piuttosto che dopo. Come al solito, gli utenti del Samsung Galaxy M51 possono verificare la presenza di nuovi aggiornamenti tramite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate sempre di verificare la percentuale di carica residua della batteria prima di procedere all’installazione e di effettuare anche un backup dei dati in quanto potrebbe accadere di dover ricorrere ad un hard-reset, che cancellerebbe tutto quanto presente a bordo se non foste in possesso di una copia recente di backup dei dati (non ci sarebbe modo di recuperare nulla, lo premettiamo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com