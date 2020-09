Arrivato in tempi record anche in Italia il Samsung Galaxy M51, il nuovo medio-gamma del colosso di Seul venduto al prezzo consigliato di 379 euro nelle colorazioni bianca e nera. Il device potrebbe ingolosirvi soprattutto in virtù della capacità della batteria che lo contraddistingue, da ben 7000mAh, compatibile con lo standard di ricarica rapida a 25W e tecnologia Reverse Charging via cavo.

Il Samsung Galaxy M51 viene spinto dal processore Snapdragon 730G (con scheda grafica Adreno 618), schermo AMOLED Infinity-O da 6.7 pollici e risoluzione FHD+ (forato al centro per il contenimento della fotocamera frontale, di cui parleremo un po’ più avanti), 6GB di RAM, 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512GB. La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale da 64MP (Sony IMX682) ed apertura f/1.8, un ultra-grandangolare con angolo di visione a 123°, più ritratto e macro. La fotocamera anteriore è singola (sensore Sony IMX616 da 32MP). Il Samsung Galaxy M51 si distingue anche per le connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth LE, USB-C, NFC e jack per le cuffie da 3.5mm.

Non manca il lettore di impronte digitali, collocato sul laterale. Le dimensioni sono pari a 162,6 x 77,5 x 8,5mm (9.5 in prossimità del comparto fotografico posteriore), distribuite in un peso di 213 gr. Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con One UI 2.1. Se siete interessati al Samsung Galaxy M51 non dovrete fare altro che atterrare sull’apposita pagina d’acquisto della divisione italiana (raggiungibile a questo indirizzo), oppure aspettare venga scontato, inizialmente di qualche euro, approfittando della proposta dei vari e-commerce (non sappiamo però quanto tempo ci vorrà, vogliamo premetterlo: decidete in base alla fretta che avete di concludere l’acquisto). Nel caso in cui voleste rivolgerci una o più domande il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.