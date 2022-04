Il download di Android 12 su Samsung Galaxy M51 è stato appena messo a disposizione dell’utenza globale. Il profuttore ha pensato bene di garantire il nuovo update anche per il dispositivo di fascia media dal buon successo commerciale in buona parte del mondo, compresa l’Italia. Ai relativi possessori del dispositivo dunque farà piacere sapere che l’attualizzazione software è oramai ufficiale, anzi pure partita in un determinato paese ma pronta a diffondersi altrove.

La prima comparsa di Android 12 su Samsung Galaxy M51 è siglata con il pacchetto M515FXXU4DVD1, in prima distribuzione in Russia. Si tratta del paese apripista dell’update, come capitato pure altre volte, ma non ci sono dubbi che il rilascio software toccherà presto altra nazioni, in primis quelle europee e dunque anche l’Italia.

Proprio l’arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy M51 non era mai stato messo in discussione e si aspettava solo il momento giusto per vedere il pacchetto software a bordo del telefono. Il rilascio corposo ha raggiunto in realtà prima i top di gamma ed era ovvio che ai device di fascia media l’attualizzazione toccasse in un secondo momento. Tutto sommato perà l’attesa non è stata così lunga visto che già a fine aprile i primi utenti godono di tutte le novità che non solo l’aggiornamento Android ma anche la nuova interfaccia One UI 4.1 porta con se.

In attesa che l’update giunga anche dalle nostre parti, va detto che Android 12 su Samsung Galaxy M51 sarà l’ultimo salto di qualità software importante per il dispositivo lanciato nel 2020. A meno di qualche reale colpo di scena, lo smartphone non supporterà anche Android 13, mentre continuerà a ricevere almeno per un altro anno se non di più le patch di sicurezza. Meglio dunque approfittare del prossimo download ai blocchi di partenza, senza alcun indugio.

Continua a leggere su optimagazine.com