Siete rimasti estasiati dalla batteria del Samsung Galaxy M51, che vanta 7000mAh? Il dispositivo può essere acquistato già da qualche giorno sul sito della divisione italiana del produttore asiatico al prezzo di 389 euro, ed è apparso da poche ore anche su Amazon, alla stessa identica cifra. Si tratta di un pre-ordine in piena regola, dal momento che il dispositivo sarà effettivamente disponibile a partire dal 5 ottobre. In ogni caso, se interessati, sappiate che il prodotto viene venduto e spedito da Amazon in versione italiana, e nelle colorazioni black e white (il prezzo varierà sulla base della nuance cromatica di appena 0,90 cent, che serviranno per portarsi a casa la versione bianca).

Inutile dirvi che una batteria da 7000mAh (compatibile con la ricarica rapida a 25W) è cosa totalmente nuova per quanto riguarda uno smartphone consumer, cosa che rende il Samsung Galaxy M51 davvero appetibile. Pur trattandosi di un dispositivo di fascia media, le specifiche tecniche si fanno valere: schermo Super AMOLED Infinity-O da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, processore Snapdragon 730 a 8nm, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, radio FM, ingresso USB-C e jack per le cuffie da 3.5mm.

Non manca il lettore di impronte digitali sul Samsung Galaxy M51, collocato sul lato destro, innestato nel pulsante di accensione e sblocco. La fotocamera posteriore è quadrupla con sensore principale da 64MP, ultra-grandangolare da 12MP, macro da 5MP e di profondità da 5MP. La fotocamera frontale vanta un sensore da 32MP. Il Samsung Galaxy M51 ha dimensioni di 162,6 x 77,5 x 9,5mm, distribuite in un peso superiore ai 200 gr. Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con One UI a supporto.