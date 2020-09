Possiamo finalmente dire che il Samsung Galaxy M51 è stato ufficializzato, apparso com’è sul sito della divisione indiana del colosso di Seul. Quel che più colpisce del dispositivo è la batteria da 7000mAh, una capacità a dir poco mostruosa (come ha giustamente sottolineato lo stesso produttore asiatico), con supporto alla ricarica rapida a 25W. Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy M51 sono le seguenti: schermo sAMOLED Plus Infinity-O da 6.7 pollici con risoluzione FHD+, processore Snapdragon 730G, 6/8GB di RAM LPDDR4x, 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Buono anche il comparto fotografico posteriore, contraddistinto dalla configurazione 64 + 12 + 5 + 5MP (principale, ultra-grandangolare, ritratto e macro).

La fotocamera frontale è singola, da 32MP (contenuta in un foro collocato al centro del display). Non potevano mancare il supporto alla ricarica inversa attraverso il cavo Type in dotazione, la certificazione Widewine L1 ed il lettore di impronte digitali sul lato. Il Samsung Galaxy M51 include le connettività 4G LTE, WiFi 802.11ac dual-band, Bluetooth LE, NFC, jack per le cuffie da 3.5mm e USB Type-C. Le colorazioni in cui il Samsung Galaxy M51 verrà reso disponibile sono Celestial Black e Electric Blue. Le dimensioni generali ammontano a 162,6 x 77,5 x 8,5mm (9,5mm in corrispondenza del comparto fotografico posteriore), distribuite in un peso di 213 gr.

Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con One UI 2.1. Il Samsung Galaxy M51 potrà essere acquistato sul mercato indiano ai prezzi di 2.4999 Rs (pari a circa 287 euro al cambio attuale) e 2.6999 Rs. (il corrispettivo di circa 310 euro), rispettivamente per le versioni 6/128GB e 8/128GB. Il telefono dovrebbe arrivare anche in Europa: la divisione tedesca lo propone ad un prezzo di 360 euro circa. Nel momento in cui arriverà in Europa, quanti di voi sarebbero disposti ad acquistarlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.