Ci sono alcune novità per certi versi inattese per quanto riguarda i vari modelli appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy S23 che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane. Vedere per credere il device standard Vanilla, il quale potrebbe vedere ridursi il gap hardware rispetto ai dispositivi Plus ed Ultra della suddetta serie. Proviamo a capire in quale direzione stiano andando le indiscrezioni odierne, in attesa della presentazione in programma tra una settimana per il pubblico italiano

Fondamentale puntare sul Samsung Galaxy S23 Vanilla in termini di luminosità: le ultime indiscrezioni

Un altro elemento da aggiungere sull’analisi di questi device, dopo quanto vi abbiamo riportato di recente sulla scheda tecnica ed in vista della loro presentazione ufficiale. Per quale motivo nel titolo del nostro articolo odierno affermiamo che sia conveniente puntare sul Samsung Galaxy S23 Vanilla in termini di luminosità? Secondo i rumors di oggi, pare che il modello Vanilla potrà contare su uno schermo OLED con una luminosità di picco di 1.750 nit, sulla stessa lunghezza d’onda degli altri due top di gamma della serie, facendo un passo in avanti rispetto ai prodotti standard di altre colorazioni.

Ricapitolando, al netto del fatto che Samsung non abbia migliorato la massima luminosità del display del Galaxy S23+ e del Galaxy S23 Ultra rispetto ai loro predecessori che abbiamo conosciuto un anno fa, allo stesso tempo ha portato il modello vanilla alla pari in questo particolare contesto. Un dettaglio non di poco conto per coloro che prestano attenzione anche a questi fattori.

Qualora le voci riportate oggi sul Samsung Galaxy S23 Vanilla dovessero essere confermate, le uniche differenze rispetto ai fratelli maggiori restrerebbero solo le dimensioni del display, la capacità della batteria, le velocità di ricarica e UWB, come evidenziato da SamMobile.

