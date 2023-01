I video registrati dai Samsung Galaxy S23 (di certo dai modelli Ultra) saranno decisamente migliori rispetto a quelli ottenuti dalla serie Samsung Galaxy S22. Non ci sono più dubbi sul lavoro di progettazione condotto da Samsung per porre un gradino più in alto il nuovo top di gamma nei confronti dell’immediato predecessore. Ne è convinto l’informatore Ice Universe che lo ha confermato anche attraverso il suo profilo Weibo.

Prendendo come punto di riferimento il Samsung Galaxy S23 Ultra, questo dovrebbe presentare una qualità video verticale superiore perché in grado di registrare in 4K a 30 fps. Siamo decisamente un passo avanti rispetto al Samsung Galaxy S22 Ultra dell’anno scorso che non può andare oltre i video 1080p a 30fps.

Le ultimissime notizie relative alla qualità video della futura ammiraglia assoluta di questo 2023 si aggiungono a quelle di alcun giorni fa relative alla presunta possibilità di registrare video in 8K a 30 fps. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 Ultra non si è andato invece oltre la risoluzione di 3K a 24 fps in Galaxy S22 e l’evoluzione non può che essere confermata. Permangono tuttavia dei seri dubbi su quanto previsto invece per i Samsung Galaxy S23 standard e Plus: l’evoluzione per la registrazione potrebbe restare appannaggio esclusivo dell’esemplare Ultra e dunque (almeno per ora) non è possibile stabilire con certezza cosa sarà destinato agli smartphone meno costosi della serie.

Tornando alla tecnologia a bordo del Samsung Galaxy S23 Ultra, sempre secondo l’informatore Ice Universe, non sarebbe stata migliorata solo la risoluzione dei video registrati con orientamento verticale. Si sarebbe lavorato molto anche sulla qualità della sfocatura dello sfondo per effetti davvero professionali di tutti i contenuti offerti dalla fotocamera. Questi e altri dettagli saranno senz’altro confermati la prossima settimana, nel corso dell’evento Unpacked di mercoledì 1 febbraio.

Continua a leggere su optimagazine.com