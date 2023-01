Il 2023 sarà l’anno della reunion degli Oasis? Calma, perché ciò che dice Noel Gallagher a proposito della gloriosa band di Manchester è sempre da prendere con le pinze. Nei giorni scorsi il chitarrista e cantautore britannico ha rilasciato un’intervista a BBC Radio Manchester per parlare del suo nuovo album con gli High Flying Birds, Council Skies, che vedrà la luce a giugno 2023.

Quando i belligeranti fratelli Gallagher vengono intervistati è inevitabile, oltremodo, la domanda sul possibile futuro degli Oasis. A questo giro Noel, che è sempre stato il più categorico sulle possibilità, ha spiazzato tutti. “Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi”, ha detto Noel oltre ad un più conciso “mai dire mai”.

È dunque nell’aria, una reunion degli Oasis? Non ancora, anche se sarebbe un evento mondiale dal momento che lo stesso compianto Taylor Hawkins, durante un concerto, lanciò un appello affinché la band di Manchester si rimettesse in gioco.

Oggi, 19 gennaio, è il turno di Liam Gallagher. A questo giro non si sono del tutto invertiti i ruoli, e una risposta della voce di One Of Us non poteva mancare dal momento che da anni proprio lui, l’ex frontman degli Oasis, non fa che spingere il fratello a sotterrare l’ascia di guerra per riportare in vita la band. Secondo la versione di Liam, Noel lo avrebbe chiamato per chiedergli perdono. Lo scrive in un tweet, ma lo fa in modo divertente.

“Ho appena sentito mio fratello al telefono che mi implorava perdono. Vuole che ci incontriamo. Cosa faccio, lo incontro o lo mando a fanc**o?”.

Il suggerimento arriva da Graham Coxon, già chitarrista dei Blur: “Fallo”. Anche il collega britannico vorrebbe che i due si lasciassero alle spalle i dissapori trascinati per troppo tempo e rimettessero insieme la band. La domanda è quindi spontanea: ci sarà una reunion degli Oasis (magari) prima del prossimo album dei Tool?

Continua a leggere su optimagazine.com