Addio sigaretta classica, arriva (già da un po’) quella elettronica con diversi vantaggi, da quelli di salute a quelli economici. Potrete scegliere tra tante forme, dimensioni e colori. Una svapata che non vi farà passare inosservati.

Avete mai sentito parlare di ‘svapare’ o di e-cig? Se siete fumatori accaniti non potrete non conoscere questi due termini che da diverso tempo ormai sono entrati nel vostro mondo. In realtà non solo nel vostro in quanto anche molti curiosi hanno cominciato ad avvicinarsi alle sigarette elettroniche. Favorevoli, contrari, ogni giorno sono tantissime le persone che incrociano questa nuova realtà, una maniera di fumare che promette di essere più sicura e anche più economica. Tanti, infatti, sono gli store ufficiali, fisici ma anche online, che presentano una varietà davvero importante di articoli in questione.

Una realtà leader del settore senza dubbio è quella di Relxshop, navigate sulle sue pagine e scoprite tutto il necessario sul ‘vaping’ che in realtà avrebbe anche la funzione di aiutare i fumatori a smettere di fumare, intesa nella maniera tradizionale che conosciamo tutti. Un apparecchio, quello della sigaretta elettronica, molto semplice e dotato di batteria, atomizzatore e la cartuccia di nicotina che andrà riempita con il giusto liquido. C’è la nicotina, appunto, ma non le sostanze chimiche e nocive che hanno effetti deleteri sul nostro organismo.

L’e-cig, quindi, ha dei vantaggi e maggiore sicurezza, basti pensare a ciò che provoca il fumo tradizionale per quanto riguarda diverse malattie come cancro e le complicazioni al cuore così come ai polmoni. La sensazione che regala il modello elettronico è uguale alle sigarette normali con delle sostanziali differenze di ciò che si inala: alla classica boccata il liquido si riscalderà e verrà trasformato in vapore. Importanti poi sono anche tutti gli aromi presenti, una caratteristica che permette ai clienti una scelta più ampia: tabacco classico appunto, zucchero filato con glicerina vegetale e glicole propilenico.

Nello specifico potrete scegliere Relx Pod Pro per una svapata elegante. Avrete due cialde con diversi aromi. Quali? Tabacco dorato, classico, rosso fresco, sole hawaiano, mentolo, rubino lampo, ghiaccio ludico e viola piccante. La fumata sarà sicura ma sarà accompagnata anche da profumi inebrianti che non vi lasceranno passare inosservati. Fatevi sempre trovare pronti con il modello di sigaretta elettronica scelto, magari proprio su Relxshop: caricate la batteria, riempite la cartuccia e rilassatevi.

I modelli elettronici fanno moda? Probabilmente a questa domanda non c’è una risposta chiara e definita, la verità sta sempre nel mezzo. Una certezza c’è ed è quella che ogni giorno sempre più persone scelgono questi modelli, di tutte le forme, le dimensioni e anche colori con grande soddisfazione. Bella e ampia anche la scelta dell’e-liquid: scegliete tra menta, fragola, pesca insieme ai diversi livelli della nicotina.

Siete appassionati o fumatori incalliti? In entrambi i casi scegliete su Relxshop il modello più adatto alle vostre esigenze, rimarrete favorevolmente sorpresi dall’efficienza, sicurezza e comodità delle e-cig.

