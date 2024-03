Sembrava fondamentale, insostituibile e immancabile in ogni casa, e invece il caro e vecchio asse da stiro non è quasi più utilizzato. Le persone che hanno necessità di stirare preferiscono oggi altri strumenti per le faccende domestiche, che si distinguono per essere comodi, pratici e veloci da usare. Uno di questo è senza dubbio il ferro da stiro verticale, un oggetto che nel tempo si è evoluto e migliorato fino a diventare un grande aiuto in molte circostanze. Conosciamolo più da vicino.

Come usare il ferro da stiro verticale

Oramai sul mercato sono presenti tantissimi modelli con funzionalità sia basiche che molto avanzate, tra tutte le scelte possibili si distingue per il rapporto qualità prezzo lo stiratore verticale di Rowenta.

In generale, gli stiratori verticali sono dei piccoli elettrodomestici molto facili da usare e da impugnare, che possono essere usati per stirare qualsiasi tipo di tessuto.

Non si parla solo di eliminare le pieghe da abiti e biancheria: questa soluzione è praticamente efficace anche per sostituire il lavaggio a secco e igienizzare di conseguenza tende, divani, poltrone, letti ecc. Stirare e liberarsi di polvere e acari, quindi, non è più né faticoso né dispendioso.

Ma nella pratica, come si usa uno stiratore verticale? É semplicissimo.

Bisogna innanzitutto montare l’oggetto, se è la prima volta che si usa, e riempire il serbatoio d’acqua. Ci sono stiratori i cui manuali specificano che non è consigliato usare acqua del rubinetto: in questo caso si dovrà diluire con quella demineralizzata.

Dopodiché, bisogna semplicemente accendere l’apparecchio e attendere qualche minuto fino a quando non si sarà scaldato. Fatto anche questo, non resta che agire sull’abito o il tessuto scelto. Si può, per esempio, stirare una camicia direttamente appendendola a una gruccia o eliminare le pieghe di un tendaggio erogando il vapore sulla sua superficie. Come si può vedere, è tutto molto semplice.

Perché usare uno stiratore verticale

Capire le ragioni del successo del ferro da stiro verticale, dopo averne illustrato l’utilizzo, è adesso molto più facile. Nonostante non tutti gli apparecchi siano uguali, ciò che accomuna tutti è essenzialmente la comodità, sia come manovrabilità che nel non dover togliere dal loro sostegno tessuti come tende o altro. Altro elemento importante è poi la versatilità: abbiamo visto infatti come può trattare con estrema fluidità ogni tipo di tessuto svolgendo una duplice funzione. Questo consente non solo di risparmiare lavoro, ma anche tempo.

E, a questo proposito, alcuni modelli consentono anche di risparmiare energia e quindi consumi, giacché esiste una funzione Eco da scegliere in caso di abiti non particolarmente impegnativi o spiegazzati. Un ulteriore beneficio, poi, è dato dalle sue dimensioni. Questo apparecchio consente infatti di stirare anche quando in casa si ha poco spazio, risolvendo il grosso problema che affligge molte persone su dove e come posizionare e riporre l’asse da stiro.

Infine, un altro aspetto non da poco legato sempre alle piccole dimensioni è la praticità. Oltre a stirare senza ingombri, eliminare facilmente e in modo efficace le pieghe e gli acari, un ferro da stiro verticale è anche comodo da portare in viaggio, comodamente in trolley, per rinfrescare gli abiti e igienizzarli quando si è fuori casa.

