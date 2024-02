Fare networking nel mondo del lavoro è fondamentale, sia per i professionisti che intendono fare un avanzamento di carriera o di cambiare settore, sia per i giovani che si affacciano per la prima volta sul mercato professionale. Il networking, infatti, è un metodo importante per costruire rapporti duraturi e avere accesso a nuove opportunità professionali. Costruire tali relazioni potrebbe essere difficile, pertanto può esser necessario seguire alcuni suggerimenti.

Partecipare a eventi di interesse

Un importante consiglio per fare networking è partecipare a eventi dove si ha la possibilità di incontrare professionisti dello stesso settore oppure rappresentanti delle aziende. Un esempio è Smart&Hack Veneto 2024. Per scegliere gli eventi ai quali partecipare si consiglia di leggere attentamente il programma di ciascuno di essi e valutare se è adatto al proprio background di competenze e alle proprie aspirazioni. Bisogna considerare anche la propria personalità e scegliere contesti dove è facile esprimere il proprio potenziale senza farsi eclissare dagli altri partecipanti. Ad esempio, se si hanno delle spiccate doti di leadership, il contesto giusto sono gli eventi che permettono di lavorare in gruppo, dove è possibile far emergere questa attitudine.

Utilizzare i social network

Un altro suggerimento per ampliare la propria rete di contatti è quello di sfruttare i social. Si può creare un profilo dall’aspetto “professionale”, curando ogni dettaglio, dall’immagine alla biografia, poiché la prima impressione può essere fondamentale. Inoltre, è bene aggiornare con una certa frequenza le informazioni mettendo in risalto quelle più rilevanti, per catturare l’attenzione di chi si imbatte nel profilo. Può essere molto utile anche interagire, magari con dei commenti pertinenti, delle dimostrazioni di interesse oppure delle richieste di chiarimenti ulteriori. Non bisogna dimenticare, infine, di pubblicare contenuti altrettanto interessanti, così da stimolare la conversazione.

Curare le relazioni offline

Spesso si sottovalutano le persone che si incontrano nella vita di tutti i giorni. Tuttavia anche tra i colleghi, gli amici e i compagni di studio può nascondersi qualcuno con interessi affini ai propri. Per questo motivo, bisogna dare “una possibilità” a ogni interazione, anche se non si ha la percezione immediata che potrebbe essere utile. Il segreto è aprirsi alle diverse opportunità e dimostrare il proprio valore ogni qualvolta ne si ha la possibilità. Allo stesso tempo, è cruciale evitare la negatività e concentrarsi principalmente su argomenti positivi.

Rimanere in contatto

Dopo aver costruito delle connessioni, è importante coltivarle. Per far ciò, può essere utile trovare degli spunti di dialogo. Se durante la conversazione c’è stata l’occasione di citare uno studio, un libro, un articolo oppure qualcosa di interessante, può avere senso contattare successivamente la persona inviando il link e chiedendo opinioni a riguardo. Inoltre, se le persone incontrate necessitano di qualcosa, ci si può offrire di farlo, ma è fondamentale rispettare l’impegno preso con tempestività, per dimostrare di essere una persona affidabile sulla quale contare.

