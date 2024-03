Negli ultimi anni, il mondo dei videogiochi ha avuto modo di affermarsi nella cultura pop a seguito di un vero e proprio boom di apprezzamenti. Sono milioni, ormai, le persone che si immergono quotidianamente in esperienze videoludiche virtuali. Questa crescente popolarità rappresenta, tra le altre cose, una conseguenza diretta dell’avvento e dell’evoluzione della tecnologia: fenomeno in grado di rendere i videogiochi sempre più coinvolgenti ed immersivi. L’esperienza di gioco, ormai, è diventata molto più di una semplice attività ricreativa, costituendo una vera e propria forma d’arte, una modalità di intrattenimento e, addirittura, un mezzo per poter esprimere a pieno la propria creatività.

Insomma, il gaming offre una vasta gamma di benefici, in grado di oscillare dalla stimolazione cognitiva alla costruzione di veri e propri rapporti umani e sociali. Sono diversi, del resto, gli studi scientifici che hanno dimostrato come giocare possa migliorare le capacità cognitive e quelle di problem solving, oltre alla coordinazione e ai riflessi. Inoltre, giocare ai videogiochi è un’ottima soluzione per scaricare lo stress e stimolare la creatività.

La passione per il gaming, dunque, si configura come un vero e proprio fenomeno di tendenza, oltre ad essere un ideale condiviso da moltissime persone. È per questo motivo che, partendo da questi presupposti, sono nate nuove forme di intrattenimento in rete, come lo streaming di gameplay. I content creator avvezzi a questo tipo di contenuti, sono soliti condividere le loro sessioni di gioco in diretta su piattaforme di streaming dedicate come Twitch. Attraverso questi peculiari canali, gli utenti possono trasmettere in diretta, mostrando i titoli a cui giocano in tempo reale e interagendo, allo stesso tempo, con il loro pubblico, creando un nuovo tipo di connessione con gli spettatori.

Quello dello streaming live di gameplay è un fenomeno che non ha coinvolto solo content creator ed influencer in generale, appassionando anche veri e propri personaggi pubblici, incluso un vasto numero di atleti che prendono parte attivamente a simili pratiche. Come riportano le infografiche di ExpressVPN sugli sportivi che sono anche videogiocatori, infatti, sono diverse le star dello sport, appartenenti alle discipline più disparate, appassionate anche di videogiochi. Tra questi, spiccano nomi come quelli di Charles Leclerc e Max Verstappen, anche se la lista non si ferma ai soli piloti di Formula 1. Sulle piattaforme di streaming, insomma, gli utenti possono godere di una moltitudine di contenuti differenti, sia per creator, sia per titolo videoludico. Di seguito, scopriremo quali sono i videogame più portati in live dai content creator sulle piattaforme di live streaming.

Grand Theft Auto V

Già forte del primato di essere il titolo videoludico più redditizio di tutti i tempi. Grand Theft Auto V continua ad essere anche quello più streamato dai creator di contenuti sul web. Si tratta dell’ultima release, ormai risalente a qualche anno fa, della fortunatissima collana crime di Rockstar Games. Un videogioco senza compromessi né filtri, all’interno del quale, dopo l’introduzione della funzione multiplayer, è possibile condividere missioni e divertimento nei server multigiocatore. Proprio questo aspetto ha contribuito a rendere Grand Theft Auto V il titolo più streamato su piattaforme come Twitch, nonostante potrebbe essere spodestato tra non molto tempo dall’attesissimo sesto capitolo della saga.

Valorant

L’uscita di Valorant fu una vera e propria scommessa per i suoi sviluppatori. Un First Person Shooter dalle estetiche cartoon che, in poco tempo, ha conquistato una mole di consensi particolarmente elevata. Si tratta di un titolo per PC, tra quelli di maggior tendenza tra gli streamer. Le modalità multiplayer su mappe ricche di adrenalina e con task appassionanti e all’ultimo respiro rendono questo titolo estremamente fruibile in termini di gameplay, sia per i giocatori, sia per gli utenti che assistono i loro creator preferiti mentre sono in partita. Da molti considerato uno degli FPS più brillanti degli ultimi tempi, Valorant è il secondo titolo in trend per lo streaming.

League Of Legends

Per questo titolo, tanto apprezzato quanto controverso, sono stati spesi fiumi di parole. Si tratta di un gioco sostanzialmente intramontabile, a cui i giocatori di tutto il mondo sono tanto affezionati da seguire con trepidazione non soltanto le sessioni di streaming dei loro creator preferiti, ma anche le vere e proprie competizioni internazionali e i tornei che vi sono nati intorno. Quella di League Of Legends è paragonabile ad una vera e propria esperienza di coinvolgimento sportivo, soprattutto quando si è in vista dei Campionati del mondo.

Minecraft

Un altro videogioco che non ha bisogno di presentazioni e, i cui contenuti, appaiono sulle piattaforme di streaming sin dai primi istanti. Minecraft rappresenta un’istituzione per molti gamer, un gioco che non ha mai smesso di essere all’apice della popolarità e che appassiona i giocatori di tutte le età, grazie alla versatilità in termini di approcci con cui è possibile vivere le esperienze in game.

