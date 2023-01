Black Out Vite Sospese si prepara al suo debutto su Rai1. Di fatto la nuova fiction con Alessandro Preziosi occuperà il prime time del lunedì che in queste settimane è stato impegnato da Il Nostro Generale e, quindi, prenderà il via lunedì e martedì 23 e 24 gennaio per poi andare avanti fino alla prima settimana di febbraio salvo complicazioni.

Stabiliti i giorni in cui andrà in onda Black Out Vite Sospese, parliamo un po’ della trama. Anche in questo caso la Rai non ha voluto rinunciare alla suspence e agli scenari mozzafiato del Trentino. Tra montagne e neve i personaggi della serie si districheranno in un mistery-drama ambientato in alta quota dove passeranno da clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino, a possibili vittime.

"Dopo la valanga Lidia è l'unica figura che rappresenta le forze dell'ordine.

Personaggio complesso che vive una trasformazione totale: una ragazza ingenua e inconsapevole che si ritrova a gestire una situazione così complessa".

Aurora Ruffino in Lidia Ercoli#BlackOutLaSerie pic.twitter.com/Nk2lgwzQci — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 17, 2023

Quando una valanga isola la Valle, quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza si trasforma in una trappola che porta a galla segreti, identità celate, ambigui professionisti pronti a tutto e la presenza di un assassino. I vacanzieri saranno costretti a vivere un’esperienza che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri, ma a quale costo?

Al centro di tutto ci sarà lui, Preziosi, nei panni del protagonista, Giovanni. Nessuno sa l’uomo è legato al clan malavitoso da un vincolo ‘di sangue’: il boss imputato nel processo è suo fratello e lui, pur avendo cambiato cognome e apparentemente vita, è ancora invischiato negli affari di famiglia.

"È stata un'avventura nell'avventura: la natura offre sempre una seconda possibilità. Personalmente è stata una delle esperienze più difficili e costruttive della mia vita".

Alessandro Preziosi in Giovanni Lo Bianco#BlackOutLaSerie pic.twitter.com/cIdYfZBPzz — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 17, 2023

L’intenso mistery diretto da Riccardo Donna che vede protagonista Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.