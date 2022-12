La scorsa settimana, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 per il Samsung Galaxy S10 Lite nei Paesi asiatici ed europei (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Oggi, la società sudcoreana ha rilasciato un nuovo upgrade per il dispositivo negli Stati Uniti. Tuttavia, sarebbe meglio non avere grandi speranze, in quanto non porta Android 13 sul telefono.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la variante statunitense del Samsung Galaxy S10 Lite con numero di modello SM-G770U1 ​​ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 ed arriva con la versione firmware G770U1UES6GVL2, in grado di correggere 93 vulnerabilità di sicurezza secondo il bollettino sulla sicurezza del produttore asiatico. L’aggiornamento potrebbe includere alcune correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo al telefono. Se disponete di un Samsung Galaxy S10 Lite importato dagli Stati Uniti, potete procedere ad installare subito l’aggiornamento della sicurezza di dicembre 2022 sul vostro telefono andando su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di dare uno sguardo alla percentuale di carica residua della batteria prima di procedere all’installazione, come pure di effettuare un backup dei vostri dati per precauzione, se doveste averne bisogno in casi eccezionali.

L’OEM sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy S10 Lite all’inizio del 2020 con Android 10 a bordo. Il telefono ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020 e l’aggiornamento ad Android 12 alla fine del 2021. Pochi giorni fa ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 in Asia ed Europa. Negli Stati Uniti, Android 13 dovrebbe arrivare entro le prossime settimane. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

