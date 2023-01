Domani sera, mercoledì 18 gennaio, presso il King Fahd International Stadium di Riad, Arabia Saudita, andrà in scena l’attesissima Supercoppa italiana 2022/2023 che vedrà affrontarsi Milan e Inter in un derby tutto milanese che assicurerò emozioni e spettacolo. Da un lato scenderà la compagine allenata da Stefano Pioli che ha conquistato la vittoria dello scorso campionato; dall’altro ci sarà la formazione di mister Simone Inzaghi vincitrice della scorsa Coppa Italia. Andiamo a vedere insieme i dettagli della super finale, quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Lo scorso anno fu l’Inter ad alzare in cielo il trofeo della Supercoppa italiana, battendo in finale a San Siro la Juventus con il punteggio di 2-1, dopo i tempi supplementari, grazie alle reti in rimonta di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. D’altro canto, l’ultima vittoria del Milan risale invece all’estate del 2011, quando i diavoli rossi, allora allenati da Massimiliano Allegri, batterono proprio i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini a Pechino con il punteggio finale di 2-1. La Supercoppa è stata vinta dai rossoneri 7 volte, mentre l’Inter è ferma a quota 6 e domani sera spera di poter raggiungere i rivali milanesi. Al comando dell’albo d’oro resta la Juventus a quota 9 successi.

Insomma, tutto pronto a Riad per la finale Milan-Inter della Supercoppa italiana, in programma mercoledì 18 gennaio 2023 con fischio d’inizio previsto alle ore 20.00 (ora italiana). Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Canale 5; inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi sul sito di Sportmediaset oppure su Mediaset Infinity.

Queste a seguire sono le probabili formazioni che i tecnici Pioli e Inzaghi potrebbero schierare:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud;

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

