Come vedere The Last of Us in tv e streaming? E’ arrivato il momento di chiederselo visto che da mesi ormai vediamo trailer e foto dell’adattamento HBO e tutti siamo curiosi di conoscere il risultato finale, convincerà anche i fan sfegatati del videogioco sviluppato da Naughty Dog? Craig Mazin e Neil Druckmann hanno ideato una serie televisiva che racconta il viaggio di Joel ed Ellie e tra qualche ora avremo modo di capire come è andata a finire.

La prima stagione della serie arriva il 16 gennaio 2023, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, su Sky Atlantic e NOW, ma come vedere The Last of Us in tv e streaming? La versione originale sottotitolata della serie televisiva andrà in onda su Sky Atlantic dal 16 gennaio 2023 alle 3 del mattino e, in seguito, il primo episodio doppiato debutterà il 23 gennaio 2023all 21.15.

The Last of Us sarà disponibile anche on demand su Sky Go collegandosi al sito web sky.it oppure scaricando l’applicazione ufficiale ed effettuando l’accesso con Sky iD. L’accesso è disponibile per gli abbonati ma anche per i nuovi utenti che potranno creare un account e scegliere un pass completando poi il pagamento prima della visione. A quel punto gli episodi saranno accessibili da smartphone, tablet, Smart TV, dispositivi TV, PlayStation, Xbox e PC.

Già apprezzatissima dalla critica internazionale e italiana, la serie porterà sullo schermo una storia che si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza ma le cose si riveleranno essere man mano sempre più complicate.