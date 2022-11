La nuova serie cult HBO ha finalmente una data ufficiale: The Last of Us debutterà il 15 gennaio. Con un nuovo poster ufficiale, la rete ha pensato bene di regalare ai fan la notizia che aspettavano da tempo ovvero la data di messa in onda del primo episodio della serie che sarà disponibile in contemporanea anche su Sky a partire dal 16 gennaio.

Il conto alla rovescia può finalmente iniziare sperando che la delusione non sia davvero dietro l’angolo e che il progetto sia davvero ben riuscito come in molti promettono da mesi ormai. I rumors sono quindi confermati e il nuovo poster che mostra Joel ed Ellie insieme rivela che lo spettacolo andrà in scena all’inizio del nuovo anno con una prima stagione composta da nove episodi e che ogni settimana ce ne sarà uno inedito alla domenica negli Usa e al lunedì in Italia su Sky, in esclusiva.

Per chi non lo sapesse ancora, l’adattamento The Last of Us avrà come protagonista Pedro Pascal, nei panni di Joel, e Bella Ramsey nei panni di Ellie, e dalle prime immagini mostra un aspetto desolato mentre nell’angolo, nel nuovo poster, scorgiamo anche la minaccia invasiva e contagiosa che ha sconvolto il mondo di cui il gioco fa parte.

Ecco di seguito il poster che annuncia la data del debutto della serie:

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on HBO Max. pic.twitter.com/O9EZ73MVXr — HBO Max (@hbomax) November 2, 2022

HBO si riferisce esplicitamente a questa come alla “prima stagione” di The Last of Us anche se, al momento, non ci sono notizie certe sul suo futuro e su possibili rinnovi per nuove stagioni soprattutto per via del ‘campo minato’ in cui la produzione si sta muovendo. I fan storici del franchise approveranno l’adattamento o lo bocceranno sin dalla première di stagione? Lo scopriremo solo a partire dal 15 gennaio