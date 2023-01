Nuove ed interessanti indiscrezioni sostengono che è in arrivo un nuovo dongle Chromecast con Google TV. Nel 2020, Google aveva annunciato una modifica rilevante alla gamma Chromecast, abbandonando il sistema operativo Cast (noto per la sua lunga durata) a favore dell’utilizzo di Android TV o, precisamente, della nuova “Google TV“. Lo scorso anno il dispositivo ha ottenuto il rilascio del nome “Chromecast con Google TV (HD)“, portando l’esperienza a un prezzo più vantaggioso.

Tuttavia, entrambi i dongle del colosso di Mountain View sono privi di difetti: infatti, uno dei principali reclami presentati contro la Chromecast con Google TV riguarda il poco spazio di archiviazione disponibile del dongle, rendendo difficile mantenere più app multimediali installate e aggiornate. Nell’ultimo aggiornamento di anteprima dell’app Google Home, il produttore include la preparazione anticipata per un nuovo dispositivo Google TV, il cui nome in codice è “YTC“. Oltre il codice, è stato confermato che si tratta di una “Chromecast con Google TV”, insieme ai modelli precedenti “YTV” (Chromecast con Google TV) e “YTB” (Chromecast HD). Dato che Google ha già rilasciato un modello di fascia bassa di Chromecast, si sostiene che l’azienda abbia in programma il rilascio di un dispositivo con a bordo una serie di specifiche più elevate per sostituire la sua attuale offerta di punta (anche se questo non è stato ancora confermato).

È possibile che tra le novità apportate ci sia anche un processore più energico e uno spazio di archiviazione più ampio, ma saranno diverse le modifiche hardware che Google potrebbe far arrivare. Inoltre, è possibile che Chromecast includa una seconda porta USB-C per collegare accessori o memoria di archiviazione aggiuntiva. Per poterla utilizzare, occorrerà acquistare una dock/dongle USB-C con alimentazione pass-through. Insomma, queste sono solo alcune indiscrezioni e quindi non ci resta che aspettare ulteriori informazioni, magari in via ufficiale.

Continua a leggere su optimagazine.com