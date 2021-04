Siete in possesso di una TV un po’ vecchiotta e desiderate renderla smart, ma non sapete come fare? Tranquilli, la soluzione si chiama Google Chromecast, il famosissimo dongle HDMI dell’azienda statunitense di Mountain View, la cui terza generazione è già acquistabile ufficialmente in pre-ordine su Amazon. Le spedizioni del prodotto, infatti, che troverete al costo di 39 euro e nella colorazione grigio antracite, saranno disponibili a partire da venerdì 23 aprile. Vediamo insieme le principali caratteristiche e funzionalità del dispositivo che darà il via allo streaming e che trasformerà il vostro smartphone, PC o tablet in un vero e proprio telecomando.

Innanzitutto, affinché vengano trasmessi contenuti alla TV, è necessario utilizzare l’app Google Home, Chromecast e riprodurre i contenuti compatibili, come programmi e film in streaming. Vi si potrà accedere direttamente dalle vostre app preferite per sistemi Android e iOS, come ad esempio Disney+, Netflix, DAZN, NOW, YouTube e tante altre. Non solo video, ma dal vostro laptot o smartphone potrete trasmettere in TV le foto, le presentazioni, ascoltare le playlist musicali e molto altro ancora. Inoltre, usufruendo dell’integrazione del dispositivo Google Chromecast con l’app Google Home, basterà la vostra voce per riprodurre contenuti sulla TV, mettere in pausa un film, regolare il volume ed impartire altri comandi.

Google Chromecast, Grigio antracite. Dai il via allo streaming Tutto in un unico posto. Guarda film, programmi, dirette TV, YouTube e...

Trasmetti in streaming dal tuo telefono alla TV. Basta un attimo....

Insomma, con Google Chromecast (la proposta di Amazon si riferisce alla terza generazione) avrete tutto in un unico posto (la trasmissione in streaming i vostri contenuti preferiti dal telefono alla TV richiederà pochi attimi). Collegate il dispositivo alla presa di corrente ed alla porta HDMI della TV per trasmettere in streaming i contenuti preferiti. Inoltre, durante lo streaming potrete continuare ad utilizzare il telefono senza interrompere le precedenti attività. Un device davvero utile che non potete farvi scappare: acquistabile tranquillamente su Amazon al prezzo di listino di 39 euro, venduto e spedito dall’e-commerce. Si tratterà di un pre-ordine, dato che la data di uscita è in programma per venerdì 23 aprile 2021.