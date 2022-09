Per gli appassionati di Google che vorrebbero spendere poco c’è una buona notizia: sembra che ad ottobre ci sarà il lancio di un nuovo prodotto, più economico della sua versione già in commercio, alla portata di tutti. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo Google Chromecast, il cui lancio è previsto per il mese di ottobre. Dalle prime immagini diffuse in Rete, possiamo dire che il nuovo gadget si presenta con una forma ovale e piatta e un cavo HDMI corto collegato; le dimensioni sembrano davvero ridotte, poco più di 6cm di larghezza e circa 17cm di lunghezza. Dotato di cavo USB di alimentazione, telecomando e caricabatterie, il modello è molto simile a quello già sul mercato, cambia però il numero del codice prodotto che è G454V.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, da quello che si riesce a capire dai pochi siti che riportano la notizia possiamo dire che questo nuovo modello di Google Chromecast può supportare il Wi-Fi fino alla specifica 802.11ac sulle frequenze 2.4GHz e 5GHz, oltre al Bluetooth LE. Inoltre pare che sarà dotato di 2GB di RAM e di un chip quad-core AMlogic S805X2, il quale dovrebbe far sì che il Chromecast supporti AV1. Si tratta di un codec open-spec che permetterà che lo streaming richieda meno larghezza di banda.

Il nuovo dongle del colosso Google offrirà però soltanto la risoluzione a 1080p, non consentendo dunque la visione dei contenuti in 4K, e, come detto, avrà le stesse dotazioni del modello più costoso in commercio. Per tutte le altre specifiche dovremo aspettare nuove informazioni, mentre per quanto concerne il prezzo di lancio si dice che sarà immesso sul mercato a circa 40 dollari, cifra nettamente inferiore rispetto al cartellino del suo predecessore, anche se in Europa ancora non si sa a quale costo arriverà.

