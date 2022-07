Siete interessati all’acquisto di un Google Chromecast? Questo è il momento giusto, perché su Amazon è disponibile con un super sconto del 36%. Il dispositivo, venduto e spedito dall’e-commerce, e, se siete clienti iscritti ai servizi Prime, avrete la possibilità di riceverlo a casa con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi. Il prodotto è disponibile precisamente all’incredibile prezzo di 23,75 euro, insomma, si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Per coloro che ancora non conoscono le sue funzionalità, questo fantastico apparecchio viene utilizzato per collegare lo smartphone alla porta HDMI della TV, del PC, del tablet o laptop e trasmettere direttamente sullo schermo del televisore ogni contenuto in streaming. Così facendo si potrà guardare qualsiasi cosa, inclusi Netflix, Disney+, DAZN, HBO NOW e tante altre app.

Insomma, grazie a Google Chromecast avrete tutto in un solo posto; potrete guardare film, programmi, dirette TV, YouTube e foto in streaming sul televisore di casa alla TV direttamente da tutti i dispositivi della famiglia. Tutti i contenuti presenti sul vostro smartphone saranno trasmessi in streaming sullo schermo della TV e per farlo occorre davvero qualche secondo: basta solo collegare il dispositivo alla presa di corrente e alla porta HDMI del televisore e sarete pronti a trasmettere con un semplice tocco tutti i contenuti preferiti. Potete guardare le serie, ascoltare le playlist e molto altro ancora.

Durante lo streaming, inoltre, potrete continuare ad utilizzare il telefono come fate di solito e senza alcuna interruzione. Con Google Chromecast guarderete programmi TV, film, video, brani, giochi, sport e tanto altro da più di 2000 applicazioni tra cui Netflix, YouTube, YouTube TV e HBO NOW. Insomma, tutto questo potrete ottenerlo acquistando il dispositivo su Amazon, oggi in super offerta al solo prezzo di 23,75 euro. Si tratta sicuramente di un’occasione unica e da non farsi scappare.

