Non ha bisogno di presentazioni il nuovo Chromecast con Google TV, a cui manca il supporto multi-utente, una delle funzioni la cui assenza gli utenti più lamentano, e che speriamo possa essere presto implementata anche a bordo del nuovo dongle di Big G con Android TV. Le cose sembrerebbero proprio andare in questa direzione: come potete leggere a margine di uno scambio di tweet, di risposta ad un utente il profilo ufficiale di Google Nest ha fatto sapere che, pur non essendo ancora a disposizione, il supporto multi-utente è tra le priorità del team di sviluppo.

Hi Rob, thanks for reaching out. Regarding multiple user profiles in Chromecast with Google TV, not at this time, but it’s top of mind for us. We are unable to share details on our road-map. Stay tuned to our social media channels for news and updates. — Google Nest (@googlenest) October 11, 2020

La nota non appare corredata di indicazioni ulteriori, né tanto meno per quel che riguarda gli eventuali tempi di rilascio del supporto multi-utente a bordo di Chromecast con Google TV. Bisognerà avere pazienza, e rassicurarsi comunque sul fatto che un giorno o l’altro vedremo arrivare la funzione, comunque prevista dal colosso di Moutain View, e, da come scrive Google Nest, tra le priorità del team di sviluppo. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Chromecast con Google TV può essere acquistato sullo store ufficiale di Big G al prezzo di 69,99 euro e nelle colorazioni bianco ghiaccio, azzurro cielo e pesca, oppure presso i punti vendita autorizzati (come nel caso di MediaWorld ed Unieuro) nell’unica colorazione bianca (naturalmente allo stesso prezzo di 69,99 euro).

Vi ricordiamo, in conclusione, che il nuovo Chromecast con Google TV viene spinto dal processore quad-core AMLogic S905X2, con 2GB di RAM e storage interno da 8GB (in questo senso magari si sarebbe potuto fare di più restando liberi appena 2.4GB di spazio su cui poter scaricare altre app Android al di fuori di quelle di sistema). Al di là di questo, va detto che il dongle con Android TV lavora egregiamente, e che non fa registrare lag di sorta, nemmeno durante la fruizione dello streaming.