Al via NCIS 20 su Rai2, la ventesima nonché prima stagione della serie senza Mark Harmon, lo storico interprete di Leroy Jethro Gibbs, che non sarà presente nel cast.

Guest star dell’episodio di NCIS 20 su Rai2, in onda stasera venerdì 13 gennaio, Vanessa Lachey e Jason Antoon, entrambi protagonisti dello spin off NCIS: Hawai’i.

L’episodio che vedremo stasera è il 20×01 dal titolo Una questione di famiglia. Di seguito la sinossi:

Gli agenti devono investigare su un gruppo di criminali in cerca di una vendetta personale nei confronti del loro capo, Alden Parker: i detenuti, che erano stati arrestati tempo prima, approfittano del fatto che Parker sia attualmente un fuggitivo per chiedere la propria scarcerazione. Tra di loro, un certo Herman Maxwell, promette informazioni sul pericolosissimo e fantomatico avversario degli NCIS, il criminale conosciuto come il Corvo. Vista la situazione, i nostri decidono di chiedere aiuto anche ai colleghi Jane Tennant, capo della squadra nelle Hawaii, e Ernie Malik, esperto informatico, entrambi in città per incontrare Vance in occasione di un’esercitazione militare.