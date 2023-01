Sì, Nina Zilli è incinta: la conferma arriva oggi via social, in un video in cui la cantante è con Danti, il suo compagno. I due confermano che presto diventeranno genitori e ammettono che avrebbero voluto dirlo loro ad amici, familiari e fan dal momento che nessuno era al corrente della gravidanza di Nina.

Il post sui social è quindi anche l’occasione per lanciare una frecciatina a Fiorello e Biggio, artefici dello spoiler non autorizzato a Viva Rai 2.

“Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi”, le parole di Nina Zilli su Instagram. Lo scrive sorridendo (ossia inserendo uno stile alla fine del messaggio) ma l’occasione è utile anche per aprire un dibattito in merito alla “mancanza di rispetto generica”, a cui accenna alla fine del post, in un PS.

Chiaramente, spettava a lei e a Danti comunicare che una nuova vita sarebbe entrata nella loro quotidianità. E Fiorello e Biggio avrebbero dovuto rispettare il loro silenzio evitando di comunicarlo in un programma Rai in diretta.

“Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”, scrive Nina Zilli, amareggiata.

“Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”, conclude, raccogliendo una serie di “congratulazioni”.

Infine, un messaggio ai paparazzi che provano a fotografarla con il pancione, appostandosi sotto casa: “Aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”.