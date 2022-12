Arriva il chiarimento di Nina Zilli su Elodie. Nelle ultime ore la cantante di Cinquantamila Lacrime è stata al centro della bufera per un tweet pubblicato il 14 dicembre 2022 e rivolto ad alcune artiste.

Il chiarimento di Nina Zilli su Elodie

Il 14 dicembre Nina Zilli ha scritto:

“Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle, non la pheega”.

Molti hanno pensato che il messaggio fosse rivolto a Elodie, visto che in questi giorni la cantante di Andromeda ha lanciato un nuovo singolo in cui si mostra in pose provocanti. Per questo molti fan hanno attaccato la cantautrice piacentina. Mentre sui social piovevano le polemiche, alcuni quotidiani hanno ripreso il messaggio di Nina Zilli indicando che quelle parole fosse rivolte proprio a Elodie, che non ha mai replicato.

Per questo Nina Zilli ha lanciato una serie di accuse nei confronti delle redazioni: “Complimenti alle testate che hanno inventato! Bravi!”, e dal suo account ha taggato i profili dei quotidiani per invitare gli autori a leggere i thread per intero. La discussione continua anche mentre scriviamo e Nina Zilli, probabilmente esasperata per i ripetuti attacchi, ha svelato il nome dell’artista alla quale era indirizzato il primo messaggio.

Nina Zilli svela chi è l’artista cui si riferiva

Appreso che Elodie non fosse nelle mire di Nina Zilli, quest’ultima ha rotto il silenzio in un ultimo tweet. L’artista si riferiva a una popstar internazionale:

“Comunque se volete un nome ve lo faccio: Billie Eilish. È stata lei a farmi scaturire quel tweet, ieri, dopo averla sentita live, vestita che sembrava un palombaro. Divina, perfetta nella voce, cantautrice iper dotata. E poi continua qui e con questo chiudo definitivamente”.

A seguire, infatti, Nina Zilli ha aggiunto un’altra nota che approfondisce definitivamente il suo argomento:

“E poi il pensiero è andato a tante altr, quelle che se non mostrano altre doti non emergono. E allora per chi come me all’età di Billie Eilish si vergognava di queste nuove forme femminili (Billie è bellissima, credo lo sappiate!), per tutte quelle giovani che si sentono goffe e orrende, mi auguro che capiscano che nella musica conta la musica prima di tutto. Tha Supreme (thasup, ndr) è uno dei più promettenti giovani artisti del nostro Paese e manco si fa vedere in faccia. Contenuti ragazzi, sempre prima i contenuti. Poi siate liberi di mostrarvi come vi sentite. Nudi, vestiti, scafandrati, in tuta o in versione cartoon. Dio bono, nel 2022 possiam o dire che il nudo è solo ‘un nudo’ e che quidi un nudo mercificato è squallido, ma un nudo artistico non lo è? Penso a Lizzo. Avercene, cari miei. Che voce, che potenza fisica messa fieramente in mostra. Ma questa è tutta un’altra storia”.

Nessuna invettiva di Nina Zilli contro Elodie, quindi, né prima né dopo.

