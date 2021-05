Clementino e Nina Zilli in Señorita, il nuovo singolo disponibile da oggi – venerdì 21 maggio – in radio e negli store digitali.

La canzone è prodotta da Zef e Cino e nasce dalla collaborazione tra il rapper napoletano Clementino e la cantante Nina Zilli, pronti a tornare in radio con un singolo da ascoltare in estate.

Tra gli autori del testo ci sono anche gli amici Rocco Hunt e Federica Abbate. Clementino e Nina Zilli in Señorita regalano un sound fresco e spensierato, perfetto per il periodo estivo. Sarà il tormentone dell’estate?

“Credo che possa essere una delle tracce ‘hit killer’ di questa estate!”, le parole di Clementino, entusiasta el nuovo singolo in radio da oggi e in pre-save dallo scorso lunedì.

Clementino ha condiviso anche l’emozione di prestare la voce per un pezzo in featuring con un’artista che stima particolarmente: duettare con Nina Zilli erra un desiderio che custodiva da tempo, adesso finalmente divenuto realtà.

“Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Il brano è stato scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, sono contento per la prima volta di cantare una canzone scritta da un altro artista, non mi era mai successo e per me è una nuova avventura”, le sue parole.

Nina Zilliha ha commentato le sonorità del pezzo: “Le sonoritá tropicali, il reggae e il rocksteady sono radici da cui difficilmente mi riesco a staccare. Cantare ‘Señorita’ al fianco di Clementino è stato naturale e molto divertente. Abbiamo background musicali diversi ma anche molto affini”.

Per lei duettare con clementino è stato molto divertente.

Clementino e Nina Zilli in Señorita (testo)

in arrivo