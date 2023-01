Nina Zilli è incinta? Questa la notizia “sfuggita” a Fiorello in una diretta Instagram insieme a Biggio. I due comici sono in attesa delle nuove puntate di Viva Rai 2 che riprenderanno il 16 gennaio. Una delle sigle è firmata proprio da Nina Zilli, e per questo i due conduttori si sono rivolti a lei fino allo spoiler che ha scatenato i cacciatori di gossip.

Fiorello ha detto: “Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?”. Biggio ha domandato: “Quella che stanno insieme?”. Fiorello ha continuato: “Ah non lo sai neanche tu, non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro“.

Quindi Mauro Casciari ha fugato ogni dubbio: “C’è del terzo”. Così Fiorello e i suoi collaboratori hanno spoilerato la gravidanza di Nina Zilli, che per il momento non ha smentito né confermato la notizia. Stessa cosa per Danti, rapper del duo Two Fingerz. I due sono usciti allo scoperto nel 2020: il loro amore è scoppiato in occasione della collaborazione nel singolo Tu Ed Io. Ora, dopo questa indiscrezione, non resta che attendere un’ultima parola dai diretti interessati.

Recentemente Nina Zilli è finita nella bufera social a seguito di un’equivoco: un suo post pubblicato senza riferimenti espliciti era stato scambiato per un’invettiva contro Elodie, mentre in realtà le sue parole erano rivolte a Billie Eilish. Nel suo sfogo Nina Zilli voleva invitare gli artisti a puntare sulla qualità e non solo sull’apparenza, un argomento che si autoalimenta costantemente da quando le star sono approdate sui social, spesso rasentando l’esibizionismo in alcune pubblicazioni.

Dopo il presunto spoiler su Nina Zilli incinta, c’è grande attesa per un annuncio ufficiale. Recentemente anche Fedez si è lasciato scappare la notizia di una possibile gravidanza – la terza – di Chiara Ferragni, ma la coppia ha rimandato l’annuncio al dopo- Sanremo.