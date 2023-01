Arriva la compilation di Amici di Maria De Filippi e per chi la ordina c’è anche un grande regalo: un live speciale a cui si potrà prendere parte. La conduttrice annuncia domenica 8 gennaio l’uscita di Full Out, questo il titolo della compilation di Amici 22. All’interno, i brani dei cantanti del programma, raccolti in un unico progetto già disponibile in pre-order.

Full Out è in preordine su Amazon e Music First e chi acquisterà il CD avrà la possibilità di accedere ad un live esclusivo con i ragazzi di Amici i cui dettagli verranno comunicati in seguito. Full Out sarà disponibile in versione fisica e digitale al prezzo di 16,99 euro per copia. La data di uscita è quella del 27 gennaio ma è già possibile assicurarsi la propria copia, con consegna a casa nella data di uscita.

Le informazioni sugli spazi ufficiali del programma sono ancora poche ma c’è l’invito a continuare a seguire i canali social di Amici e il sito www.wittytv.it per ottenere tutti i dettagli.

Non è stata divulgata neanche la tracklist completa. Quel che è certo al momento è che ci saranno i brani dei cantanti presenti nella scuola nella puntata dell’8 gennaio, che ha visto la sofferta eliminazione di Cricca. Nonostante l’esclusione – per molti ingiusta – Cricca sarà presente con un proprio brano nella compilation.