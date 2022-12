Ballando con le Stelle non va in onda oggi, 10 dicembre, ed è inutile attendere le 22.00, almeno questa sera. Se la scorsa settimana i fan si sono dovuti accontentare di un cambio orario, questa volta le cose andranno diversamente per i ballerini vip di Milly Carlucci. I cambiamenti subiti dal programma in queste settimane a causa dei Mondiali in Qatar hanno fatto slittare la prima semifinale e adesso le cose sono destinate a cambiare per via dell’incontro che vede protagoniste Inghilterra e Francia.

Ballando con le Stelle non va in onda oggi, 10 dicembre, e allora quando ci saranno le ultime due puntate? Il prossimo appuntamento con il dancing show di Rai 1 dovrebbe andare in scena sabato 17 dicembre, serata che verrà dedicata ai ripescaggi mentre la finalissima, come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, andrà in onda il 23 dicembre, a ridosso del Natale, regalando al pubblico il vincitore dell’edizione 2022.

Ballando con le Stelle si ferma quindi una settimana e tornerà il 17 dicembre, sempre al sabato sera, alle 20.35 circa. Nella prima finale del 17 dicembre andranno allo scontro le coppie formate da Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron (-20 punti) e Rosanna Banfi-Simone Casula (-20 punti).

Al momento non sappiamo ancora chi e quali saranno gli ospiti della prossima puntata ma siamo sicuri che da domani si inizierà a lavorare alla semifinale, polemiche permettendo.