il finale di Stranger Things prende forma e mentre i fan attendono con ansia di capire quando e come inizieranno le riprese degli ultimi episodi, Netflix ha allietato la loro giornata piazzando sui social il titolo della première della quinta stagione. Al grido di The Crawl, i fratelli Duffer hanno messo insieme la sceneggiatura del primo episodio dell’ultima stagione e i fan si sono già sbizzarriti provando a mettere insieme le prime teorie sul suo significato e su quello che sarà il tema o il personaggio di questo incipit.

STRANGER THINGS S5 E1: THE CRAWL pic.twitter.com/OCZpaRWn3h — What's on Netflix (@whatonnetflix) November 6, 2022

I co-creatori di Stranger Things Ross e Matt Duffer hanno recentemente rivelato che la loro presentazione della quinta stagione ha già sconvolto i piani alti della piattaforma streaming e, in particolare, a The Wrap hanno raccontato: “Abbiamo uno schema per la stagione 5 e l’abbiamo presentato a Netflix e ci hanno davvero risposto bene sebbene sia la fine della storia. Ho visto dirigenti piangere che non avevo mai visto piangere prima ed è stato selvaggio…è difficile immaginare che il viaggio stia per finire”.

In molti sono convinti che questo inizio sia in qualche modo legato alla fine e che i fan avranno modo di scoprire che Eddie è ancora vivo proprio perché alcuni hanno pensato ad un legame con il testo di Master of Puppets dei Metallica. Altri ancora ci vedono un richiamo al film prodotto da Sam Raimi, Intrappolati, e altri ancora sono convinti che qualcuno finirà a testa in giù e che, quindi, i nostri ragazzi inizieranno il loro lento viaggio nel Sottosopra per mettere fine a tutto quello che è successo in questi anni. Dove sta la verità? Eddie tornerà davvero in una versione o nell’altra?