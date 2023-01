Katia Follesa assente a Cake Star, perché? I fan che si aspettavano di ritrovare l’attrice comica al fianco di Damiano Carrara per capire come andrà a finire la ‘loro storia d’amore’, sono destinati a rimanere delusi. Chi non ha seguito gli spoiler sulla nuova edizione del programma in onda su Real Time, non sa che Katia Follesa ha lasciato Cake Star e il suo posto sarà occupato da Tommaso Foglia, il neo giudice che abbiamo visto all’opera in Bake Off Italia alla fine dello scorso anno.

In molti si sono lamentati per questa decisione, al momento poco chiara, ma le polemiche sui social non sono servite a molto visto che le registrazioni sono già andate in scena da Nord a Sud e di Katia Follesa non c’è stata nemmeno l’ombra, ma perché l’attrice ha lasciato il programma?

Al momento non è molto chiaro il motivo per il quale Katia Follesa ha lasciato il programma (o viceversa), fatto sta che la trasmissione ha cambiato volto e i due pasticceri, in veste di giudice, andranno a caccia della migliore pasticceria strizzando l’occhio a programmi come 4 Ristoranti, con meno fronzoli e più tecnica.

in ogni puntata tre pasticcerie si sfideranno e i proprietari a turno, danno un giudizio sugli altri concorrenti su creazioni, aspetto e “cavallo di battaglia”, ma saranno poi i due giudici a esprimere il giudizio finale decretando la vittoria di uno di loro. A mettersi in gioco nella puntata in onda oggi, 6 gennaio, su Real Time, sono tre rinomate pasticcerie dei Castelli Romani: Fortini Lab di Albano, Casa oz di Santa Maria delle Mole e Pomme di Grottaferrata, che hanno affrontato tutte le prove a colpi di zucchero e sac a poche.