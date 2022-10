Katia Follesa fuori da Cake Star, mai notizia fu più sconvolgente per i fan del programma di Real Time dal suo approdo in tv. Chi ha seguito la coppia formata da Katia Follesa e Damiano Carrara sa bene quale sia il loro rapporto e quanto sia centrale la loro sintonia e il loro bell’assortimento. Damiano il maestro pasticcere tutto d’un pezzo e l’attrice pronta a rincorrerlo e a sedurlo ad ogni occasione, un duo e una ‘storia’ di amore e fuga che ci ha fatto sorridere in questi anni e che adesso è destinata a concludersi miseramente, cosa ne sarà di Cake Star?

Il piccolo gioiellino di Real Time ha potuto godere della simpatia di Katia Follesa che in molte occasioni ha saputo rompere il ghiaccio e intrattenere durante la gara delle pasticcerie, e ora? I fan sono già pronti a boicottare il programma e dopo la notizia del suo addio (o allontanamento) in molti hanno manifestato il proprio dissenso anche dopo aver scoperto che al posto di Katia Follesa, al fianco di Damiano Carrara, ci sarà il nuovo giudice di Bake off Italia Tommaso Foglia.

Ecco l’annuncio ufficiale da parte della rete:

Al momento sui social tutto tace da parte di Katia Follesa e quindi non conosciamo ancora i veri motivi del suo addio al programma. Dall’altra parte Damiano Carrara ha annunciato nelle sue storie su Instagram l’annuncio dell’inizio delle riprese della nuova edizione che andrà in onda nel 2023 al venerdì sera prendendo il posto di Bake Off Italia. Quando scopriremo la verità su questo divorzio e cosa ne sarà del programma se il pubblico scapperà a gambe levate per via di questo cambiamento alla conduzione?