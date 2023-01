Il 5 gennaio alle 21.25 in TV arriva il concerto di Elisa su Rai2.

Una serata unica e una formazione d’eccezione con la partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte. Con la cantante sul palco ci saranno Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

La serata fa parte della tournée teatrale che Elisa sta portando in tutta la penisola. Con la sua An Intimate Night sta incantando il pubblico in un ambiente intimo, come suggerisce il nome del tour, e non è ancora terminata: si prepara a toccare Torino, con due date-evento in programma il 16 e 17 gennaio.

Il concerto di Elisa su Rai1, trasmesso giovedì 5 gennaio, è quello andato in scena e registrato lo scorso 10 dicembre, una data speciale che ha chiamato a raccolta anche diversi ospiti, tutti amici di Elisa che si sono aggiunti a lei per impreziosire i brani in scaletta.

Tanti gli ospiti sul palco con Elisa, da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas e Paolo Fresu e con la partecipazione di Edoardo Leo.

Si seguito la scaletta del concerto di Elisa al Teatro degli Arcimboldi di Milano, che potrebbe subire variazioni rispetto a quanto trasmesso in TV. Lo spettacolo terminerà alle ore 00:05.

Come te nessuno mai

Silent Song

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire (Un senso di te)

Strings Interlude

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

Encore:

Stille Nacht, Heilige Nacht

A modo tuo