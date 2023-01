Ad Amici di Maria De Filippi è polemica nella prima puntata speciale dell’anno. La vedremo su Canale 5 domenica 8 gennaio 2023 ma intanto sono disponibili in rete alcune anticipazioni dalla registrazione che si è già tenuta. Stavolta trattenere la polemica è impossibile e i nomi di Cricca e di Rita sono protagonisti, schizzati in vetta ai trending topic su Twitter.

La delusione è tanta ma, ad un passo dalla fase serale, diversi sono i concorrenti che sono già entrati nei cuori dei telespettatori e ogni eliminazione potrebbe essere vista come ingiusta. Questo è il caso di cui parliamo oggi, che riguarda il cantante Cricca e la ballerina Rita.

I due infatti sono stati esclusi. Cricca e Rita sono gli eliminati di Amici della puntata dell’8 gennaio e hanno già lasciato il programma. In rete si grida allo scandalo: sono tanti altri i concorrenti che non meritano la maglia di Amici e che dovrebbero essere eliminati, molto prima dei due appena comunicati. Niveo, ad esempio, non riscuote grande simpatia sui social, forse anche per le sue continue mancanze messe in luce dai docenti.

Cricca è stato eliminato dopo una gara di canto fortemente voluta, e richiesta, dal docente Rudy Zerbi, che lo ha posto in sfida. Al termine della competizione, Cricca ha avuto la peggio ed è stato eliminato da Amici di Maria De Filippi. Il cantante non è stato ritenuto meritevole del banco, che ha dovuto così lasciare. Per Cricca Amici termina l’8 gennaio e non è l’unico concorrente del talent show a tornare a casa.

Eliminata anche la ballerina Rita, in seguito alla proposta della docente di ballo Alessandra Celentano.

La maestra di danza classica ha osservato che Rita si ritrova spesso ad occupare gli ultimi posti nelle classifiche di gradimento. Ha così proposto la sua eliminazione, ottenendola.