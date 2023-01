Chiara Ferragni incinta per la terza volta? L’indiscrezione arriva da Fedez che durante una diretta Instagram ha rischiato di farsi scappare la novità in presenza dei suoi follower e della moglie. Il rapper e imprenditore di Rozzano stava interagendo con i suoi fan per raccontare il trasferimento nella nuova casa a CityLife, il prestigioso quartiere di Milano.

Durante la live, Fedez è stato incalzato più volte dai follower che chiedevano se la famiglia si sarebbe allargata. Il rapper, a un certo punto, ha detto: “E anche… posso dirlo?”, fuori campo la voce di Chiara Ferragni gli ha chiesto di non farlo, quindi Federico Lucia ha rimandato la notizia ai giorni che seguiranno il Festival di Sanremo dove vedremo la moglie presenziare in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Fedez, sostanzialmente, non ha rivelato nulla ma i rumor tra i fan si rincorrono già senza soluzione di resa. Del resto, i Ferragnez non hanno mai negato la possibilità dell’arrivo di un terzo figlio dopo Leone e Vittoria, per cui niente sarebbe da escludere. Per il momento, tuttavia, non esiste ufficialità della notizia.

I Ferragnez, come lasciano intendere in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, stanno per tornare su Amazon Prime Video con la seconda stagione di The Ferragnez e certamente ci sarà tanto materiale per raccontare le ultime vicissitudini: la malattia di Fedez, la pace ritrovata con i colleghi Salmo, Fabio Rovazzi e J-Ax e tante altre novità nella loro vita di coppia.

Dopo l’indiscrezione di Fedez sulla possibilità di una nuova gravidanza per Chiara Ferragni, ora, ha scatenato l’hype dei follower della coppia di influencer, che certamente lascerà tutti col fiato sospeso fino alla fine della kermesse che si terrà al teatro dell’Ariston.

Il 2023 della coppia vedrà Chiara Ferragni incinta del terzo figlio nella nuova casa di CityLife?

Continua a leggere su optimagazine.com