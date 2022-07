Prende sempre più forma la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni, sempre nel complesso di CityLife ma più grande rispetto ai 400 mq dell’attuale residenza.

La coppia di influencer, attualmente in affitto, ha acquistato un appartamento ancora in fase di costruzione e nelle ultime ore ha fatto un giro nel cantiere per condividerlo sui social e mostrarlo ai loro follower. In particolare Chiara Ferragni ha pubblicato una slide in cui la vediamo insieme al marito con giubbottino catarifrangente, elmetto di protezione, girare tra i tramezzi e i sacchi di cemento per seguire il punto dei lavori.

Fedez e Chiara Ferragni per il momento vivono nel lato est di CityLife in un super attico che fa parte delle “navi da crociera” progettate da Zaha Hadid con vista sul Pirellone e sull’intera città. Ieri, 27 luglio, la coppia ha visitato il cantiere e si è recata sul posto a bordo della nuova auto di Fedez, una Ferrari ibrida di cui il rapper ha dimostrato ancora scarsa dimestichezza.

“Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla”, ha scritto Chiara Ferragni con ironia. La nuova abitazione sorge nella zona sud di CityLife e farà parte delle Residenze Libeskind II e sarà la più grande dell’intero complesso da 108 appartamenti.

L’altezza del complesso è più ridotta rispetto alle dimensioni della residenza attuale. “La nuova casa dei Ferragnez sarà in arrivo nella primavera del 2023”, scrive Chiara Ferragni.

Insieme alla coppia, nei filmati che documentano la visita, vediamo anche l’architetto Filippo Fiora e il suo socio Federico Sigali che insieme allo studio 131Design stanno seguendo i lavori.

Ci sarà anche la piscina? Sì, ma non sarà ad uso esclusivo dei Ferragnez in quanto si tratta di un accessorio condominiale. La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni è la prima acquistata dalla coppia e sarà un super attico su due livelli con un’ampia terrazza.

