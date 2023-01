Ieri il colosso di Seul ha rilasciato il primo aggiornamento di sicurezza del 2023 per la serie dei Samsung Galaxy Note 10. Come riportato da ‘SamMobile‘, ora la società asiatica ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023 sulla serie dei Samsung Galaxy S21 in alcuni Paesi europei.

L’ultimo aggiornamento software per i Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra porta il firmware alla versione G99xBXXS5DVL3. L’aggiornamento, in fase di lancio in Svizzera, porta la patch di sicurezza di gennaio 2023. Il produttore asiatico non ha rivelato quali vulnerabilità di sicurezza risolve, ma prevediamo di conoscere ulteriori informazioni entro la prossima settimana circa. L’aggiornamento potrebbe anche portare correzioni di bug generali e miglioramenti alla stabilità del dispositivo.

Se siete utenti della serie dei Samsung Galaxy S21 in Europa, potete verificare la disponibilità dell’upgrade andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non dimenticare di eseguire il backup dei dati prima di iniziare il processo di installazione, da non far partire nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia inferiore al 50% (altrimenti il dispositivo potrebbe spegnersi e riportare danni anche molto gravi, nemmeno coperti dalla garanzia per chi ancora ne beneficia). Il colosso di Seul ha debuttato con la serie dei Samsung Galaxy S21 all’inizio del 2021 con Android 11 a bordo. I dispositivi della gamma hanno ricevuto l’aggiornamento alla One UI 4 basato su Android 12 alla fine del 2021 e la One UI 5.0 basata su Android 13 un paio di mesi fa. Riceveranno altri due aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

