Finisce nel vortice delle polemiche social la designazione dell’arbitro Sozza per il super match Inter-Napoli. La partita di San Siro, in programma alle 20.45 di mercoledì 4 gennaio, sarà arbitrata dal fischietto milanese Sozza. Una circostanza che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli intimoriti dalle origini del direttore di gara (leggi di più) .

L’anagrafe di Sozza spaventa i tifosi del Napoli che evocano anche lo spettro di una direzione di gara nel match tra Milan e Fiorentina decisamente a favore dei rossoneri. Sozza è formalmente iscritto alla sezione di Seregno in provincia di Monza , ma nondimeno potrebbe esser condizionato – è il sospetto dei tifosi del Napoli – dalle sue origini milanesi.

Chissà cosa pensa della designazione di Sozza il direttore Marotta che , all’epoca in forza alla Juventus, criticò fortemente l’arbitro “napoletano” Massa reo a suo giudizio di errori marchiani a danno dei bianconeri ed a favore degli azzurri. “Un napoletano non puà arbitrare il Napoli” esclamò all’epoca Marotta. Avrà cambiato idea visto che adesso il milanese Sozza arbitra l’Inter.

Il Napoli ha un cospicuo vantaggio sulle altre pretendenti lo scudetto. Gli uomini di Spalletti hanno dimostrato, nella prima parte di stagione, di esser senza dubbio alcuno i più forti. Temono i tifosi del Napoli che qualche potere occulto possa tentare d’inserire qualche granello di sabbia nell’ingranaggio perfetto del club partenopeo.

Persino lo scrittore Roberto Saviano, impegnato a promuovere il suo libero dedicato al calcio, ha denunciato i poteri forti mescolando finzione e realtà, emozione e ragione. Insomma tutto quanto fa spettacolo e copie vendute

La pressione sull’arbitro Sozza sale di ora in ora e diventa spasmodica. La lunga astinenza calcistica ha mandato in tilt i tifosi sempre più in ansia in attesa della ripresa del campionato. L’arbitro della super sfida sarà condizionato da questo trambusto? Sarà il campo a giudicare l’operato di Sozza che finora è stato tra gli arbitri più positivi del campionato. E’ l’astro nascente dell’Associazione Italiana Arbitri travolta dal recente scandalo. La bravura non dovrebbe mai esser valutata dal certificato di nascita. Però a pensar male si fa peccato ma talvolta si ci azzecca.

