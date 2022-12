La Legge di Bilancio 2023 è stata approvata qualche ora fa, definendo anche la questione del limite minimo per l’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte degli esercenti. Sappiamo bene che il tentativo di alzare la soglia a 60 euro è fallito miseramente: resterà tutto com’è in quanto i commercianti non potranno rifiutare pagamenti tramite POS, nemmeno in caso di importi bassi. Il Governo, al momento, si è reso disponibile per la riduzione dei costi di commissione, così da venire incontro agli esercenti (almeno per quanto riguarda le transazioni digitale tra 0 e 30 euro nei confronti di commercianti che fatturano fino a 400 mila euro l’anno).

Si lavorerà per trovare soluzioni efficaci allo scopo di calmierare le commissioni: si arriverà perfino a parlare direttamente con le banche, fornendo loro contributi straordinari (pari al 50% dei profitti scaturiti dalle commissioni e dai pagamenti fino a 30 euro) al fine di impattare il meno possibile sugli esercenti.

Una decisione che potrebbe mettere tutti d’accordo: i clienti finali potranno continuare a pagare tramite POS anche per piccole transazioni, i piccoli commercianti non dovrebbero venire danneggiati dal peso delle commissioni e l’evasione fiscale verrebbe lo stesso combattuta (sappiamo tutti che i pagamenti elettronici, in quanto tracciabili, favoriscono la lotta all’evasione fiscale molto di più rispetto ai contanti). Voi pensate possa essere una soluzione gradita per ogni parte in causa? In effetti a noi così pare, anche se poi bisognerà verificare quanto le commissioni nei riguardi delle banche verranno effettivamente ridotte per far rifiatare gli esercenti, soprattutto quelli più piccoli. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

