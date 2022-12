Chiara Ferragni ha anche un fratello, ma non ne parla spesso. Non sono molte le foto che la vedono in compagnia del ragazzo, che in effetti è suo fratellastro più che fratello vero e proprio. Ma all’influencer non piace definirlo tale e lo considera a tutti gli effetti parte integrante della famiglia.

Il giovane appare in uno scatto condiviso dalla Ferragni sui social e non è la prima volta che Chiara parla di suo fratello. Le incursioni del giovane nella famiglia che l’imprenditrice ha costruito con Fedez non sono molte ma non è di certo la prima volta che fa capolini sui social una foto con un membro familiare che non si mostra così spesso in pubblico.

Si scopre così che i fratelli e le sorelle Ferragni in realtà sono quattro e non tre come ipotizzato in rete. Chiara Ferragni ha due sorelle, come è noto: Valentina e Francesca, entrambe influencer. Non tutti sapevano, però, che nella famiglia Ferragni c’è anche un fratello. Con le sorelle Ferragni condivide lo stesso papà ma non la stessa mamma.

Papà Marco ha infatti avuto un’altra relazione dopo la fine del matrimonio con Marina – madre di Chiara, Valentina e Francesca. Dalla sua seconda unione è nato un maschio, che dovrebbe essere in età adolescenziale. Sia il ragazzo che sua madre sono particolarmente riservati e non amano pubblicizzare in pubblico la propria famiglia. Anche per questo motivo oggi si parla di “fratello segreto” di Chiara, a sottolineare la scarsa popolarità del giovane, che si tiene ben lontano dai riflettori.

Tantissimi i commenti al di sotto dello scatto, in tanti gli esterrefatti. Quasi nessuno infatti sapeva dell’esistenza di un quarto fratello Ferragni – che a detta di qualcuno assomiglia a Leone Lucia Ferragni, il primogenito di Chiara e Fedez.

Pochissime le informazioni sul suo conto.