Non poteva certo mancare a Natale una bufala che ci riconsegna il personaggio famoso di turno passato a miglior vita, come stiamo riscontrando in queste ore con Claudio Baglioni morto. Senza giri di parole inutili, vi diciamo subito che si tratta di una notizia assolutamente inventata, che trae spunto da post ingannevoli come quelli che in realtà circolano sui social da quasi un mese. Ecco perché occorre chiarire alcuni concetti importanti per tutti coloro che sono in ansia per le condizioni di salute del cantante

Smentiamo con vigore l’indiscrezione su Claudio Baglioni morto: nuova bufala di Natale anche in Italia

Tra le voci più importanti del panorama musicale italiano, soprattutto negli anni settanta ed ottanta, oggi crea apprensione la voce su Claudio Baglioni morto. L’artista è tornato alla ribalta poco prima del Covid, arrivando a condurre anche il Festival di Sanremo. Oggi, suo malgrado, si ritrova al centro di una vera e propria fake news, che evidenzia la tendenza a voler ingannare il pubblico, senza farsi troppi scrupoli stando a quanto raccolto in queste ore.

La notizia falsa di queste ore, relativa a Claudio Baglioni morto, ci riporta a quanto trattato alcuni giorni fa con un altro articolo pubblicato sul nostro magazine. In quel caso, ci siamo concentrati su Enrico Papi. Complice una trasmissione a lui affidata ed ora sospesa, a causa di uno share non all’altezza delle aspettative di Mediaset, qualcuno ha pensato di giocare con le parole puntando su titoli inadatti al contenuto del giorno.

Insomma, a Natale state alla larga dai post che parlano di Claudio Baglioni morto, o che quantomeno lo lasciano intendere, visto che il cantante sta bene e chi cerca click facili in queste ore punta soltanto ad ingannarvi. Le agenzie di stampa di oggi non mettono in alcun modo in dubbio che possa star bene, ragion per cui si faccia un passo indietro.

