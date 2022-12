Ci sono titoli costruiti così male ed in modo ingannevole, tali da rendere l’odioso clickbait una vera e propria bufala, come stiamo riscontrando oggi 20 dicembre con il fantomatico addio ad Enrico Papi. Una vicenda che ci fa tornare con la mente a quanto vi abbiamo riportato poche settimane fa con un altro articolo all’interno del nostro magazine. Per farvela breve, si sfrutta al massimo una scelta di palinsesto da parte di Mediaset per creare titoli allarmisti. A maggior ragione, in un periodo caratterizzato purtroppo da non poche perdite tra i personaggi noti al grande pubblico in Italia, se pensiamo alle ultime notizie sul conduttore.

Chiarimenti sul presunto addio ad Enrico Papi: titolacci a proposito del conduttore morto ed ultime notizie

Vi diciamo subito che l’addio ad Enrico Papi non comporti quello che temete. Già, perché il conduttore è vivo e vegeto questo martedì. Le ultime notizie non fanno emergere alcun segnale preoccupante sulle sue condizioni, visto che la vicenda trae spunto dall’ennesimo sito del giorno che mira a racimolare qualche click estemporaneo. Come? Creando una chiara sensazione negativa sul noto volto della tv italiana.

Approfondendo la vicenda, si scopre semplicemente che Mediaset abbia deciso di interrompere Big Show, una trasmissione che era stata affidata allo stesso Enrico Papi con grandi aspettative, visto il successo che quest’ultimo aveva ottenuto attraverso altri programmi. Insomma, lo storico conduttore di Sarabanda continua a far bene, ma è chiaro che non tutti i progetti in cui appare protagonista possano essere un trionfo. Come sempre accade in questo modo.

Nessun addio ad Enrico Papi, ricapitolando, ma solo titoli sparsi in rete che creano inutili apprensioni tra gli utenti, alla luce di quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 20 dicembre per il pubblico italiano. Fate attenzione quando leggete articoli del genere, soprattutto sui social, se pensiamo alle ultime notizie su di lui, con relative smentite sul fatto che sia morto.