Il processore grafico dei recenti iPhone 14 Pro doveva essere molto più evoluto rispetto a quello garantito ai modelli che hanno fatto il loro esordio sul mercato a fine settembre. Questa l’indiscrezione del giorno, che fa il paio con quella che è venuta a galla nelle ultime ore, in merito all’apparizione di alcune linee orizzontale per parte del pubblico al momento dell’avvio del dispositivo. Ne abbiamo parlato con un altro articolo sul nostro magazine, mentre questo sabato bisogna occuparsi di una voce specifica del suo comparto hardware che purtroppo non abbiamo avuto modo di toccare con mano.

Stop in fase di produzione per problemi riscontrati con iPhone 14 Pro in merito al processore grafico

Come sono andate le cose? Secondo le voci pubblicate in queste ore da MacRumors, l’idea iniziale di Apple era quella di garantire un processore grafico ai propri iPhone 14 Pro decisamente più interessanti rispetto a quello che è stato reso pubblico al momento della presentazione della serie. Per farvela breve, la mela morsicata si è ritrovata scartare parte dei propri piani per la nuova GPU in fase di sviluppo, dopo che sono stati scoperti anomalie “senza precedenti”. Per evitare rischi, dunque, la scelta finale è stata molto più prudente.

Quali dovevano essere i plus dell’iPhone 14 Pro? Si parla con insistenza del progetto relativo al ray tracing, una tecnica di illuminazione per raggiungere un ulteriore livello di realismo nei giochi. Fare questo step, però, comportava il pericolo che il device potesse assorbire molta più energia rispetto a quanto era stato previsto. Il tutto, con un inevitabile impatto sulla durata della batteria. Pare che Apple abbia scoperto il difetto nella GPU di ‌iPhone 14 Pro‌ in ritardo nel ciclo di sviluppo del dispositivo.

Alla luce di queste considerazioni, la scelta finale per l’iPhone 14 Pro ci ha riportati in questo specifico contesto indietro, verso le medesime specifiche dell’iPhone 13 Pro.

