In queste ore vengono segnalati nuovi problemi con iPhone 14 Pro, stando a quanto riportato da alcuni utenti. Se da un lato abbiamo conferme sul fatto che ci siano segnali positivi ed incoraggianti in termini di produzione, al punto che tutti si aspettano una maggiore disponibilità sul mercato per questo modello secondo quanto riportato di recente, al contempo non dobbiamo mai dimenticare le testimonianze del pubblico. Le stesse che fanno la differenza per percepire il reale stato di salute di un determinato modello.

Registrati problemi con iPhone 14 Pro: segnalate linee orizzontali all’avvio del dispositivo

In cosa consiste il nuobvo bug di cui si parla tanto soprattutto su Reddit, a proposito dell’iPhone 14 Pro? Per farvela breve, alcuni utenti stanno segnalando che le linee orizzontali lampeggiano sul display del proprio iPhone quando il dispositivo viene acceso, senza un motivo preciso. Allo stato attuale, pare che non si possa far nulla affinché il fenomeno possa essere archiviato, anche perché da Apple non arrivano ancora prese di posizione ufficiali utili per far luce sulla questione.

Si tratta di un bug al momento non diffusissimo, o almeno non riscontrato da tutti i possessori di un iPhone 14 Pro, ma è chiaro che non risulti neppure così isolato da poter essere trascurato dai tecnici. Come sempre avviene in questi casi, è impossibile stabilire da subito se l’anomalia sia legata a problemi hardware o software. Chiaro che sarebbe auspicabile il secondo caso, se non altro perché il malfunzionamento potrebbe essere gestito con un aggiornamento da rendere disponibile a breve.

Apple sta attualmente testando iOS 16.3 con sviluppatori e beta tester pubblici, ma allo stato attuale il lancio dell’aggiornamento non è previsto fino a marzo. Per questo motivo, l’eventuale bug software per iPhone 14 Pro dovrebbe essere approcciato con una patch specifica molto più rapida. A voi come vanno le cose?