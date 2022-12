Il nuovo singolo di Bruce Springsteen è Don’t Play That Song, nuovo estratto dalla raccolta di cover Only The Strong Survive (2022).

In questo brano il Boss rivisita un grande classico inciso da Ben E. King e scritto dalla moglie Betty Nelson e dal discografico Ahmet Ertegun nonché fondatore della Atlantic Records. King la inserì nell’album Don’t Play That Song nel 1962 e nella sua versione originale aveva tante attinenze con un altro grande classico, Stand By Me.

Il singolo di Ben E. King fu ripreso nel 1970 da Aretha Franklin che inserì la traccia nel disco Spirit In The Dark. Tra gli altri tributi più quotati ricordiamo anche quelli italiani incisi da Peppino Di Capri e Adriano Celentano.

Bruce Springsteen ha eseguito dal vivo questa cover per la prima volta nel novembre 2022 presso il Tonight Show di Jimmy Fallon nel giorno del Thanksgiving Day. Il nuovo singolo di Bruce Springsteen è disponibile da oggi, venerdì 23 dicembre, in rotazione radiofonica.

Il 2023 sarà l’anno del ritorno di Bruce Springsteen in Italia. Il Boss approderà nel Belpaese con 3 date imperdibili: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

L’ultimo album di inediti di Bruce Springsteen è Letter To You (2020), il primo disco realizzato nuovamente con la sua E-Street Band dopo High Hopes (2014), trainato da singoli di successo come la title-track e Ghosts.

Con Only The Strong Survive Bruce Springsteen ha voluto rendere omaggio ai grandi nomi dell’R&B e del soul.

Don’t play it no more

Don’t play it no more

Don’t play it no more

No no no no no no no

Don’t play that song for me

It brings back memories

The days that I once knew

The days that I spent with you

Oh no! Don’t let it play

It fills my heart with pain!

Please stop it right away!

I remember just what it said

It said (darling I love you)

You know that you lied!

(Darling I love you) you know that you lied!

(Darling I love you) you know that you lied!

You lied, you lied lied lied lied

Remember on our first date?

You kissed me and you walked away

You were only seventeen

I never thought you’d act so mean

But baby you told me you loved me

You told me you cared

You said “I’ll go with you darlin’ almost anywhere”

But baby you know that …

(Darling I love you) you know that you lied!

(Darling I love you) you know that you lied!

(Darling I love you) you know that you lied, you lied, You lied lied lied lied

Don’t play it no more

Don’t play it no more

Stop it baby! No no no no no no no

Don’t play it no more! Baby please! Don’t play it baby!

Don’t play it no more! No no no no no no, stop it baby!

(Darling I love you) you know that you lied!

(Darling I love you) you know that you lied!

(Darling I love you) yes baby you lied!