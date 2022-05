Sono stati annunciati i concerti di Bruce Springsteen in Italia nel 2023. Il Boss farà ritorno nel nostro Paese per tre appuntamenti in programma a Ferrara, Roma e Monza il prossimo anno, tra la primavera e l’estate.

Le date sono quelle di giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

I biglietti per i tre concerti saranno nominali, ciò significa che il nome di colui che acquista il biglietto deve essere lo stesso di colui che ne usufruisce, salvo chiedere in seguito il cambio nominativo. La prevendita seguirà scaglioni particolari, per agevolare chi è in possesso di un voucher per concerti annullati durante la pandemia.

Biglietti in prevendita per Bruce Springsteen in Italia

Alla prevendita per i concerti di Bruce Springsteen in Italia nel 2023 accederanno prima tutti coloro in possesso di un voucher per uno spettacolo Barley Arts ottenuto in seguito al rimborso dei concerti posticipati o annullati in fase di pandemia Covid-19. I fan in possesso del voucher potranno accedere alla prevendita su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale, dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio e fino alle ore 23:59 per le date di Ferrara e Roma; dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza.

A seguire, la vendita sarà aperta anche a coloro che non sono in possesso dei voucher.

“Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l’ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale. La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza”, spiega la produzione degli eventi italiani di Springsteen.

