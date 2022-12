Gli smartphone Samsung Galaxy A54 e A34 sono attualmente in fase di sviluppo da parte del colosso sudcoreano. Ben presto, potremo conoscere qualcosa in più circa i dettagli ufficiali del lancio di questi due dispositivi. Tuttavia, dei telefoni non sono stati diffusi pubblicamente dettagli o specifiche significative. Stando ad un recente rumor circolante in Rete, entrambi i prossimi smartphone presenteranno proporzioni leggermente differenti rispetto ai modelli precedenti.

La scorsa primavera il colosso di Seul ha lanciato i Samsung Galaxy A53 e A33: entrambi assomigliano al Galaxy A52 per quanto concerne l’estetica. Il fatto che questi tre modelli appena citati condividano tutti le stesse proporzioni, ossia 20:9, non risulta sorprendente. Il produttore sudcoreano si è voluto concentrare in maniera specifica sull’estetica dei prossimi Samsung Galaxy A54 e A34. I dispositivi sfoggerebbero entrambi un display leggermente più ampio rispetto ai predecessori A53 e A33, ossia 19,5:9. In questo modo, si avvicinerebbero alle linee dei Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23.

Tale modifica è uniforme con quello che sarà il design degli smartphone Samsung in uscita nel primo trimestre del 2023. Infatti, tutti riceveranno una versione lievemente differente del medesimo design: ovvero, sarà esclusa un’isola per la fotocamera posteriore e gli obiettivi verranno separati. Inoltre, risulta probabile che il debutto della serie Galaxy A nel 2023, per quanto riguarda i Samsung Galaxy A54 e l’A34, l’accosterebbe ancora di più alla serie S. Ad ogni modo, la differenza, per quanto riguarda le proporzioni del display, non avrà alcuna differenza significativa: infatti, gli utenti potrebbero perfino non notare alcunché in un primo momento. Infine, l’informatore Mukul Sharma di recente ha anche condiviso le certificazioni Bluetooth SIG dei prossimi telefoni Samsung Galaxy A54 e A34, indicando che il loro lancio è imminente e che supporteranno il Bluetooth 3.5.

