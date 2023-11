Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento stabile alla One UI 6.0 basato su Android 14 per il Samsung Galaxy A34 5G. L’azienda sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento beta One UI 6.0 per lo smartphone di fascia media in alcuni Paesi alcune settimane fa, e gli utenti che hanno partecipato a quel programma beta stanno ora ricevendo l’aggiornamento stabile di Android 14 nel Regno Unito. Anche diversi altri smartphone dell’azienda, tra cui i Samsung Galaxy A54, A73, S22, S23 e Z Flip 5/Z Fold 5, hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 14.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento stabile ad Android 14 (One UI 6.0) per il Samsung Galaxy A34 5G è ora disponibile con la versione firmware A346BXXU4BWK2. Per adesso, l’aggiornamento è disponibile solo per i beta tester della One UI 6.0 nel Regno Unito, ma prevediamo che più utenti e Paesi riceveranno l’upgrade nei prossimi giorni. Il nuovo aggiornamento include anche la patch di sicurezza di novembre 2023, che risolve diverse vulnerabilità del software. Se avete partecipato al programma della One UI 6.0 Beta del Samsung Galaxy A34 e vivete nel Regno Unito, ora potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento stabile accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ci aspettiamo che tutti gli utenti del Samsung Galaxy A34 che utilizzano la One UI 5.1 ricevano l’aggiornamento stabile Android 14 nelle prossime settimane.

La One UI 6.0 basata su Android 14 apporta diverse nuove funzionalità al Samsung Galaxy A34. Il nuovo software ha un layout del pannello rapido completamente rinnovato, un design delle notifiche ottimizzato, un nuovo widget del lettore multimediale con animazioni di forme d’onda ed emoji completamente inedite. Il colosso di Seul ha, inoltre, migliorato tutte le app stock, compresa quella della fotocamera, che ha controlli più semplici. Il widget orologio della schermata di blocco ha anche più opzioni di carattere, dimensione e posizionamento.

